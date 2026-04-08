NY株式7日（NY時間13:27）（日本時間02:27） ダウ平均46436.97（-232.91-0.50%） ナスダック21854.65（-141.69-0.64%） CME日経平均先物53395（大証終比：-185-0.35%） 欧州株式7日終値 英FT100 10348.79（-87.50-0.84%） 独DAX 22921.59（-246.49-1.06%） 仏CAC40 7908.74（-53.65-0.67%） 米国債利回り 2年債 3.850（+0.002） 10年債 4.359（+0.028） 30年債 4.934