◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ練習日（７日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】２０２１年大会覇者で１３年連続１５回目の出場となる松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が、東北福祉大の後輩で初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）と２日連続となる練習ラウンドを行った。６日のアウト９ホールに続き、この日はイン９ホールをラウンド