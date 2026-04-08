【オーガスタ（米ジョージア州）７日＝星野浩司】米男子ゴルフツアーのメジャー今季初戦・マスターズが９日から４日間、ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣで行われる。予選ラウンドの組み合わせが７日に発表され、２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）はメジャー２勝のコリン・モリカワ（米国）、ラッセル・ヘンリー（米国）と同組が決定。第１日は午前１０時１９分（日本時間午後１１時１９分）にスタートする。