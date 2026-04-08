◆米大リーグホワイトソックス―オリオールズ（７日、ギャランティードレート・フィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が７日（日本時間８日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンを外れてベンチスタートとなった。メジャー１１試合目にして初めてスタメンを外れた。村上は日本人史上初めてメジャーデビューとなった開幕から３試合連続で本塁打を放つなど、好スタートを切った。ここまで１０試合に出場して４