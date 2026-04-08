NY株式7日（NY時間12:02）（日本時間01:02） ダウ平均46409.44（-260.44-0.56%） ナスダック21815.52（-180.82-0.82%） CME日経平均先物53070（大証終比：-510-0.96%） 欧州株式7日GMT16:02 英FT100 10348.79（-87.50-0.84%） 独DAX 22921.59（-246.49-1.06%） 仏CAC40 7908.74（-53.65-0.67%） 米国債利回り 2年債 3.850（+0.002） 10年債 4.349（+0.018） 30年債 4.