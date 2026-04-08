◇ア・リーグホワイトソックス1−2オリオールズ（2026年4月6日シカゴ）ホワイトソックスの村上は「2番・一塁」で出場し、3打数無安打だった。9回先頭で四球を選び、1死二、三塁からの遊ゴロで生還。反撃は1点届かず「最後に攻撃できたんで…」と悔しさをかみ殺した。試合終了時は気温3度。テレビ中継で体感温度が氷点下5度と表示されるなど極寒の環境に「（21年11月27日のオリックスとの）日本シリーズ（第6戦）の方が寒