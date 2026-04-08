大リーグで今季導入されたストライク、ボールの判定を機械が補助する「ロボット審判」で、球審の判定に異議を申し立てる「チャレンジ」の成功率が、開幕から5日までのリーグ全体の試合で55.2％だったと6日（日本時間7日）、AP通信が伝えた。チャレンジは打者、投手、捕手が可能で、捕手の成功率が最も高く60.4％。打者は49.8％にとどまった。投手の申し立ては13度しかなく成功は6度。チーム別ではタイガースが75％で一番高く、