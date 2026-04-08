◇インターリーグドジャース14─2ブルージェイズ（2026年4月6日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）のブルージェイズ戦で2試合連続の3号ソロを放ち、今季最長の4連勝に貢献した。難しい内角低めのボール球をバックスクリーン弾。開幕から増えている内角攻めに対応し、直近4戦3発の量産態勢に入った。連覇した昨秋のワールドシリーズ（WS）第7戦以来のトロントで岡本和真内野手（29）との初対決