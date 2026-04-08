中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は7日の記者会見で、イラン情勢に関する質問に答え、戦闘の長期化は誰の利益にもならないとし、各当事者は誠意を示し、早期終結を図るべきだと強調した。毛氏は次のように述べた。長引くイランの戦火により、多くの死傷者と重大な損失が生じ、地域諸国の安全と安定、世界経済とエネルギー安全保障が脅かされている。中国はこ