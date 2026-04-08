アメリカとイランによる戦闘終結をめぐる協議について、イラン側がアメリカとの直接のやりとりを停止したと報じられました。仲介役を通じた協議は継続されているということです。「ウォール・ストリート・ジャーナル」は7日、トランプ大統領がイラン全土の発電所などへの攻撃を警告していることを受けて、イラン側が6日にアメリカとの直接のやりとりを停止したと報じました。トランプ大統領の姿勢に抗議する意図があったとしていま