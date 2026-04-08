◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）7年ぶりに甲子園で復活した「ラッキー7」のジェット風船が阪神・才木の16奪三振、森下、佐藤輝のアベック弾を呼び込んだ。新型コロナの影響で20年シーズンから中止となったが、球団は昨年から実証実験などを重ね、再開を決定。7回裏の攻撃前に黄色の風船が一斉に夜空に舞い上がった。球団事業本部の阪本三千男氏も「ようやくこの日が来た。今後もリサイクルと衛生