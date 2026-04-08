◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）試合前のフリー打撃で予兆はあった。普段は練習での本塁打に全く興味を示さない阪神・森下が、スイング軌道をややアッパー気味に変え角度を付けて何本もスタンドに打球を運んだ。侍ジャパンにも選出された背番号1が甲子園のグラウンドに立つのは今季初。打者有利の追い風を肌で感じながら首位攻防戦で存在感を誇示した。「別にそこ（甲子園1号）は考えてはないですけ