◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）甲子園開幕戦で始球式を務めたシンガー・ソングライターで西宮出身のあいみょんが、勝利の舞台裏で阪神・才木を好リードした坂本と勝利を喜んだ。「いや、本当に勝って良かったぁ！」と取材を受ける坂本のところに飛び込んだあいみょんが「負けたら私、疫病神扱いじゃないですか」と口を開くと、「みんなそういうネタ楽しみにしているから。全部あいみょんのせいにし