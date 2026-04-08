◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）あいみょん星だ！阪神は7日、ヤクルト戦（甲子園）に9―3で勝利して3カード連続で初戦を制した。先発・才木浩人投手（27）は8回3失点で2勝目。2度の5者連続を含む毎回の16奪三振でセ・リーグタイ記録の偉業を成し遂げた。始球式では同じ兵庫県出身のシンガー・ソングライター、あいみょん（31）が登場。勝利の女神の力も借りた猛虎は甲子園開幕戦で勝利を飾った。8日の