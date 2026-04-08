◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼知らなかったそれはもう反省ですね。申し訳ないと。僕が（セ・リーグ記録に並んだことを）知らなかった。9回、投げても良かったかなというところは、本当に才木に申し訳ないなと思いますけども、ピッチングとしては素晴らしいものがありました。（球数は）100球も超えていましたので、記録よりも未来に向けてどんどんよくなる方が重要かと思