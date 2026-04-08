◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）売り出し中の阪神・福島が甲子園デビュー戦でも存在感を示した。「8番・左翼」で4試合連続のスタメン出場。3回1死からチーム初安打となる中前打を放つと、同点で迎えた5回先頭でも中前打で出塁して勝ち越し劇の口火を切った。なおも1死二、三塁からは中野の右犠飛で持ち前の快足を飛ばし、楽々と勝ち越しの本塁を陥れた。「たくさんのファンの方々が応援してくれる