きのう夜、東京・世田谷区で倒木があり、砧公園の前を通る道路をふさぎました。人や車には当たらず、けがをした人はいませんでした。きのう午後9時40分ごろ、世田谷区大蔵4丁目で「強風で木が倒れ、車両が通行できない」と目撃した人から110番通報がありました。警視庁によりますと、木が倒れて砧公園と世田谷区立大蔵運動公園の間を通る道路をふさぎましたが、人や車には当たらなかったため、けが人はいませんでした。倒木の原因