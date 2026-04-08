◇セ・リーグ阪神9―3ヤクルト（2026年4月7日甲子園）5回1死二、三塁から阪神・中野の勝ち越しの右犠飛が、好調ヤクルト相手の完勝につながった。「相手のミスもあって、もらったチャンスだったので何とかしたかった。最低限の仕事ができました」。続く森下のアーチにつなげると、8回は中前打から佐藤輝の一発も呼び込んだ。「試合の最後の打席は次（の試合）につながるので、凄く大事」と手応えを実感。「落ち着かな