7日、ニューヨークの国連本部で、ホルムズ海峡の通航確保を巡る決議案を採決する安全保障理事会（共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は7日、イランが事実上封鎖する要衝ホルムズ海峡での通航確保のため、加盟国が協調して防御的措置を取ることを「強く奨励する」とした決議案を否決した。常任理事国の中国とロシアが、米イスラエルによるイラン攻撃に触れていないとして拒否権を行使した。決議案は今月の議長国バー