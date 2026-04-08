アメリカのバンス副大統領は、イランとの停戦交渉の期限となる日本時間の8日午前9時まで、イラン側の対応を見極める姿勢を示しました。バンス副大統領は7日、訪問先のハンガリーで会見し、アメリカ軍によるイランの石油輸送の拠点・カーグ島への攻撃について、「トランプ大統領は（現地時間）7日午後8時まで猶予を与えており、戦略の変更ではない」と説明し、予定していた作戦の一環との認識を強調しました。バンス副大統領：我々