こどもの日に観る映画じゃない。ドイツ残酷ホラーの巨匠、オラフ・イッテンバッハが手掛ける３時間超えのスプラッター巨編『レヴィジア』（原題:Levizia）が、東京・池袋の新文芸坐にて“こどもの日”である５月５日（火・祝）に一日限りで上映されることが決定した。上映後にはトークショーも行われる。『バーニング・ムーン』(1992)、『新ゾンビ』(1997)のオラフ・イッテンバッハ監督は、自らが造形を手掛ける過激スプラッターで