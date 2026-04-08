【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会（１５か国）は７日、イランに事実上封鎖されているホルムズ海峡を航行する商業船舶の安全確保に向けた取り組みを促す決議案を採決し、否決した。イランによる妨害に対し、防御目的に限った実力行使を排除しない内容で、ロシアと中国が拒否権を行使した。決議案は今月の安保理議長国バーレーンが提出した。採決では、露中が反対したほか、米英仏など１１か国が賛成し、パキスタン