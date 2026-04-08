東海道新幹線の線路に人が立ち入り運転が一時見合わせとなったトラブルで、静岡県警は7日、新幹線特例法違反の疑いで広島県東広島市のブラジル国籍の男（39）を逮捕した。男は立ち入り後に保護され、県警に引き渡されていた。