7日午後、神奈川県川崎市のJFEスチール東日本製鉄所で高さ30メートルほどあるクレーンの解体工事の足場が崩れ、男性作業員5人が転落する事故があり、このうち2人が死亡、1人の行方が分からなくなっています。警察などによりますと7日午後4時半ごろ、川崎区扇島にある「JFEスチール東日本製鉄所京浜地区」で作業員の男性から「40メートル級の足場が崩れ複数の人が落下した」などと119番通報がありました。現場では船の荷物を移動す