春の気配を感じ始めると、そろそろ新しい服を迎えたくなるもの。そんな時に注目したいのが、【GU（ジーユー）】の新作パンツです。シルエットの美しさとラクな穿き心地を両立したアイテムが揃い、大人世代でも気軽に取り入れやすいのが魅力。シンプルなトップスに合わせるだけで、さりげなくサマ見えも狙えそうです。スタッフさんのコーデとあわせてご紹介するので、早速チェックしてみて。 ディテールで