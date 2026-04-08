記事ポイントつくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が4月9日から5月24日まで期間限定オープン約2万坪に800種類の牡丹とシャクヤクが咲く世界最大級の花景色グルメやワークショップ、ペット同伴散策も楽しめる春イベント つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が2026年4月9日から5月24日まで期間限定でオープンします。約2万坪の里山に、牡丹とシャクヤクがリレー形式で咲き続ける春ならではの景色が広がります。花の美しさに加えて