アメリカのバンス副大統領はハンガリーを訪れてオルバン首相と会談し、12日に行われる総選挙で劣勢が伝えられるオルバン氏を「できる限り支援したい」と話しました。ハンガリーのブダペストを訪れたアメリカのバンス副大統領は7日、オルバン首相と会談し、イラン情勢をめぐるヨーロッパ各国とアメリカの対立などについて議論したということです。バンス副大統領「私はヴィクトルとの友情に感謝しています。外交手腕と知恵を兼ね備