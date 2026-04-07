昨夏にレアル・マドリードの指揮官に就任したものの、成績不振から今年1月に解任となったシャビ・アロンソ。レヴァークーゼンでの実績は見事だったが、レアルでは一部主力とギクシャクしたところがあった。中でも1番折り合いが悪かったとされるのがFWヴィニシウス・ジュニオールだ。アロンソはヴィニシウスのことを特別視することなく途中交代させることがあり、これにヴィニシウスが苛立つシーンが何度かあった。そのスタンスはバ