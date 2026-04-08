トルコのイスタンブールにあるイスラエル総領事館近くで武装グループと警察官が銃撃戦になり、武装グループの1人が死亡しました。トルコメディアによりますと、トルコ最大都市のイスタンブールにあるイスラエル総領事館の近くで銃声が聞こえ、駆けつけた警察官と武装グループが銃撃戦になったということです。トルコの内相は武装グループの1人が死亡し、2人が負傷、警察官も2人が軽傷を負ったと発表しています。イスラエル総領事館