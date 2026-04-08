かまいたち・山内健司と麒麟・川島明がＭＣを務める日本テレビ系「川島・山内のマンガ沼」が６日放送された。胸キュンのマンガを紹介するこの日の企画にちなんで、２人は若かりし頃のモテ恋愛エピソードを披露した。山内は「高校の時、剣道部で。１個下のマネージャが『山内さん、めっちゃカッコいい』と言ってきて。カワイイ子やったけど、最初に『ええって』みたいな態度をとったんですよ」と回想。「『好きです。付き合って