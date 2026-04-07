4月20日よりフジテレビ（関東ローカル）にて放送、FODではノーカット版が見放題独占配信されるドラマ『share』のヒット祈願イベントが、4月7日に東京・赤城神社にて行われた。イベントには主演の秋田汐梨と池田匡志をはじめ、寺本莉緒、草川直弥、藤本洸大、雛形あきこが登壇し、作品の成功を祈願した。 参考：秋田汐梨×池田匡志で『share』実写ドラマ化フジテレビ＆FODにて春より放送・配信へ 原作は、自分