NY株式7日（NY時間11:02）（日本時間00:02） ダウ平均46292.59（-377.29-0.81%） ナスダック21646.41（-349.93-1.59%） CME日経平均先物53185（大証終比：-395-0.74%） 欧州株式7日GMT15:02 英FT100 10386.02（-50.27-0.48%） 独DAX 22877.50（-290.58-1.25%） 仏CAC40 7943.03（-19.36-0.24%） 米国債利回り 2年債 3.868（+0.021） 10年債 4.370（+0.040） 30年債 4.