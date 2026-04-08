成田空港の一部が9日にリニューアルオープン。旅の待ち時間が特別なひとときに変わります。まだ寒さも感じる中、足湯につかり、ほっと一息。視線の先には飛行機。成田空港の生まれ変わった展望デッキでは、足湯につかりながら飛行機の離発着を見ることができます。9日にリニューアルオープンする成田空港第1ターミナル。広さ約8000平方メートルの新たなスポット「SHIKISAI GARDEN」には水の流れや四季が織りなす彩りなど、日本を五