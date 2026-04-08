アメリカのバンス副大統領は、トランプ大統領がイランへの攻撃の期限が迫るなか「イラン側から回答があるはずだ」との見解を示しました。アメリカのバンス副大統領は7日、訪問先のハンガリーでイランとの交渉をめぐり、「肯定的であれ否定的であれ、回答が得られると確信している。（トランプ氏が期限としている）今夜8時までにイラン側から回答があるはずだ」と述べました。バンス氏はイランとの停戦に前向きとされていますが、イ