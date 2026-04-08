cinema staffの三島想平が、約5年半ぶりとなる新曲「el animador(Single ver.)」の配信を開始した。前作となる『plan B』から約5年半ぶりとなる今作は、作詞が三島想平、作曲は三島想平と小林樹音(JitteryJackal)の共作、トラックは小林樹音(JitteryJackal)という布陣の快作となっている。HIP HOPとロックの融合のようなハイパーでオルタナティブなロックナンバー。プロデューサー、エンターテイナー、コーディネイター、オーガナ