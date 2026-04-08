記事ポイントレストランひまわり イーストモール店で2026年3月25日からごはんおかわり無料サービスを開始セルフ式の「ごはん処 ひまわり」で好きな量を自分のタイミングで楽しめる新スタイル牛カルビ定食1,210円やメンチカツ定食1個1,078円、2個1,518円と一緒にだし茶漬けも満喫 レストランひまわり イーストモール店では、2026年3月25日から定食と単品ライスを注文した方に向けて、ごはんのおかわり無料サービスを開始してい