アフリカ北東部エリトリアの前大使の男が、妻に刃物を突きつけたとして、逮捕・起訴されていたことがわかりました。エリトリア駐在の前大使、近藤茂被告（64）は2026年2月、都内の自宅で妻に刃物を突きつけた疑いで逮捕され、3月に起訴されました。妻が「ナイフを突きつけられた」と110番通報したことから発覚したもので、近藤被告は離婚届への署名を妻に迫っていたということです。現場には子供もいましたが、妻と子供にけがはあ