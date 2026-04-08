中東情勢が一段と緊迫する中、アメリカ産WTI原油の先物価格は7日、一時1バレル＝117ドル台まで上昇しました。ニューヨーク原油市場では7日、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格が一時、1バレル＝117ドル台まで上昇しました。およそ1か月ぶりの高値水準です。トランプ大統領が設定したイランとの交渉期限がアメリカ東部時間7日夜に迫る中、トランプ氏が7日、SNSに「今夜、1つの文明が滅び、二度とよみがえることは