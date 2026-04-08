SpigenのiPhone用ケースを追加で購入した。1年以上前に紹介したが、「iMac G3」へのオマージュからつくられたMagSafe対応ケースで、「Classic C1（MagFit）」という製品。公式サイトでは「iPhone 17シリーズ用」が紹介されている。また、AmazonではiPhone 15/iPhone 16/iPhone 17シリーズ用が売られているが、円安の影響かボッタクリか1万円を超える価格になっているものもある。なお、後出の同ケ