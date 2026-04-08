広島県福山市のコンビニエンスストアで店員に刃物を突きつけ、強盗未遂などの罪に問われた男に拘禁刑4年の実刑判決が言い渡されました。判決を受けたのは、福山市水呑町の無職の男・20歳です。判決によると被告は去年10月、福山市箕沖町のコンビニエンスストアで、71歳の男性店員に刃物を突き付け、現金を奪おうとしました。7日の判決公判で広島地裁・福山支部の松本英男 裁判官は、「凶器として包丁を用いており犯行態度は危険で