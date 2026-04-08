中部9つの県の企業の倒産件数が昨年度は1687件となり、2013年度以来の高い水準となりました。 【写真を見る】中部9県の企業倒産が2025年度は1687件の高水準に…4年連続で前年度を上回る 中東情勢の悪化などで今後も増加傾向の見通し 帝国データバンク 帝国データバンクによりますと愛知、岐阜、三重を含む中部エリア9県の2025年度の倒産件数は1687件と、2013年度の1871件以来の高い水準となり、4年連続で前の年度か