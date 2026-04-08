【ポケモン フニットマスコット7】 4月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ポケモン フニットマスコット7」を4月下旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、ポケモンのソフビシリーズ「フニットマスコット」の第7弾。今弾では、コダック、ハスボー、ヤブクロン、ヤドン、コイキングがソフビならではのかわいらしい造形