【1/72 ML9EX-3 陸上自衛隊 87式自走高射機関砲(2両入り) 特別仕様(エッチングパーツ付き)】 4月8日 出荷開始 価格：4,400円 フジミ模型は、プラモデル「1/72 ML9EX-3 陸上自衛隊 87式自走高射機関砲(2両入り) 特別仕様(エッチングパーツ付き)」の出荷を4月8日に開始する。価格は4,400円。 本製品は、「87式自走高射機関砲(2両入り)」に、エッチングパーツを