外国為替市場で円安・ドル高が進み、先ほど1ドル＝160円台をつけました。アメリカのトランプ大統領が設定したイランとの停戦交渉の期限が迫るなか、リスクを回避するためのいわゆる“有事のドル買い”の動きが広がっています。1ドル＝160円台をつけるのは、3月30日以来、およそ1週間ぶりです。