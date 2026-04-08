政府・与党が年度内の成立を目指していた新年度予算。7日、参議院本会議で与党や一部野党の賛成で可決・成立しました。新年度予算は一般会計の総額が過去最大となる122兆3092億円で、社会保障費に39.1兆円、国債費に31.3兆円を計上しています。7日、参議院の予算委員会で行われた採決では、賛成と反対が同数だったため、委員長の決裁で可決されるという異例の展開に。その後の参議院本会議では、与党のほか日本保守党や無所属議員