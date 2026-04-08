【Amazon：「Evofit Ring」セール】 セール期間：4月8日0時～4月21日23時59分 Amazonにて、Geekinのスマートリング「Evofit Ring」がセール価格で販売されている。セール期間は4月21日23時59分まで。 本製品は、専用アプリ「SmartHealth」を通してリアルタイムで運動量を計測できる、Android/iOS対応リング型ウェアラブルデバイス。ランニング、ウォ