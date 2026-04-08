【Amazon：FOSSiBOT Androidスマートフォン（SIMフリー）】 期間：4月8日0時～4月20日23時59分 「F110 Pro」SIMフリースマートフォン（Android 15対応） オレンジ Amazonにて、FOSSiBOTのAndroidスマートフォン（SIMフリー）が特別価格で販売されている。期間は4月20日23時59分まで。 今回、OSにAndroid 15を搭載した「F110 Pro」、Android 14を