日本テレビを３月で退社した、フリーの岩田絵里奈アナウンサーが５日、自身のインスタグラムを更新。心機一転のイメチェン姿を公開した。３１日の投稿で退社を報告し、「これまで育てていただいた方々に感謝の気持ちを持ちながら、一から精進して参ります。これからもよろしくお願いいたします。」とつづっていた岩田。この日は「色々と新しいことに挑戦しています、また報告します」と記し、セミロングヘアから、金髪に近い明