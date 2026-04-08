2001（平成13）年4月8日、柔道の全日本女子選抜体重別選手権が横浜文化体育館で行われ、48キロ級で田村亮子が11連覇を果たした。前年のシドニー五輪で金メダルを獲得した「ヤワラちゃん」は「いろいろ経験してきたから本当の自信がある」と話した。02年は福見友子に1回戦で敗れたが、03年から3連覇した。