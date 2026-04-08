総務省が発表した2月の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額は28万9391円となりました。イラン情勢が緊迫化する前のものですが、物価変動の影響を除いた実質で前の年の同じ月に比べ1.8％の減少で、マイナスは3カ月連続となります。品目別では、魚介類が6％のマイナスと5カ月連続で減っています。